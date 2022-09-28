Так, росія може за один день знищити Вірменії – навіть без вторгнення на її територію. Про це 24 каналу сказав виконавчий директор Спілки вірмен України Овакім Арутюнян.

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Ставлення до росіян змінюється

Зауважимо, Вірменія перебувала у складі ОДКБ від самого початку її створення. Однак наразі розглядає вихід з організації.

За словами Арутюняна, ставлення вірменів до росіян різко змінилося. Річ у тім, що пропагандисти ефективно працювали впродовж 20 років. Вони розповідали, буцімто треба бути з росією, інакше – Вірменії не буде.

Але ми були росією, але щось Вірменії стає все менше й менше. Ніхто не приходить на захист. А навпаки – на початку вересня бої розпочалися на суверенній території Вірменії, а не у Нагірному Карабасі,

– сказав він

Це вже загальноприйнятий факт міжнародної спільноти, засуджений багатьма цивілізованими країнами,

– сказав він.

"Зараз Вірменія працює над тим, аби зробити правильний крок назустріч цивілізованому світові", – наголосив Арутюнян.

Поведінка росіян зі своїми сусідами говорить сама за себе. Країні-агресорці довіряти не можна, адже вона готова "продавати" навіть тих, кому обіцяла захист.

"Ми тут вже нічому не дивуємося. 24 лютого усі побачили, як вони ставляться до своїх сусідів. Але те, що вони роблять на міжнародній арені – це вже дійсно поза межею", – підсумував виконавчий директор Спілки вірмен України.

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