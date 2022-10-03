Таку думку 24 каналу озвучив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він зазначив, що наразі Вірменія зміцнює військову потужність, однак навряд впорається з цим самостійно.

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ОДКБ не має жодних перспектив

"Заява про ОДКБ означає, що Вірменія вимушена розривати свої відносини з Росією. Останній візит Ненсі Пелосі туди був, ймовірно, крайнім аргументом", – розповів експерт.

Так, організація вже не спроможна допомогти Вірменії або ж долучитися до врегулювання військового конфлікту з Азербайджаном. Саме тому Єреван змушений йти на такі кроки.

Пашинян вимушений робити такі кроки й це дуже добре, що сьогодні Росія не спроможна контролювати Вірменію,

– зауважив Клочок.

На його думку, ОДКБ вже не має жодних перспектив і не може існувати у такому вигляді, як зараз. Ба більше, як альтернатива Північноатлантичному Альянсу.

"ОДКБ – це не той військовий альянс, який продовжить існування. Він розвалюється", – підсумував експерт.

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Пашинян прокоментував можливий вихід Вірменії з ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що країна очікує від союзників чіткої політичної оцінки конфлікту з Азербайджаном. Країни Організації Договору про колективну безпеку мають встановити червоні лінії щодо певних питань.

Важливо, що прем'єр Пашинян зараз очолює Раду колективної безпеки ОДКБ. За його словами, не даремними є побоювання союзників Вірменії щодо зміни суспільних настроїв вірмен стосовно організації.

У ході розмови було сказано, що є побоювання, що Вірменія вийде з ОДКБ. Я ж сформулював інакше. Є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії. Це не просто гра слів, це дуже серйозний зміст,

– заявив політик.

Пашинян наголосив, що акт агресії Азербайджану проти Вірменії був зафіксований. Країни-союзниці повинні були відреагувати відповідно, однак не зробили цього.

Нагадаємо, російська пропаганда робить усе, аби розсварити Україну та Вірменію. Кремль вигадує фейкові новини про "використання нашою державою фосфорних бомб".