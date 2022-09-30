Про це 24 каналу сказав виконавчий директор Спілки вірмен України Овакім Арутюнян. Він каже, що Спілка розповідає народу Вірменії про війну в Україні, але робити це досить важко.

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Адже, за словами Овакіма Арутюняна, російську пропаганду ніхто не скасовував.

Вірмени вже багато начиталися про те, що Україна "постачала фосфорні бомби" до Азербайджану під час останньої війни у 2020 році. Російська влада дуже ретельно намагається розсварити Україну та Вірменію,

– заявив він.

Виконавчий директор Спілки зазначив, що навіть з невеликих випадків Росія робить величезні скандали.

"І, чесно кажучи, це трохи "травить" вірменський народ. Але зараз ситуація змінюється. Правда випливає назовні, і це вже не зупинити", – зауважив він.

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Також у Вірменії біля пам'ятника Тараса Шевченка вже пройшло понад 20 мітингів із початку повномасштабного вторгнення. Організовувала частину з них Асоціація українців у Вірменії.

Арутюнян додав, що все швидко змінюється в кращу сторону, адже правду і справедливість не зупинити жодними фейками.

До слова, Вірменія вже задумалася над можливим виходом з ОДКБ. Як зазначив секретар Радбезу Армен Григорян, Єреван просив військову та військово-політичну допомогу. Однак в ОДКБ належним чином не відреагували на прохання Вірменії.