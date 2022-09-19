Про це 24 каналу розповів народний депутат України, член постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. За його словами, росія втрачає свій вплив у цих регіонах через невдачі у війні проти України. Однак там почали активізовуватися інші держави.

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До того ж ОДКБ взагалі фактично мертве. Організація продемонструвала свою недієздатність ще під час загострення між Азербайджаном та Вірменією у 2020 році. Цього ж разу Єреван попросив допомоги в ОДКБ, але росія нічого належного не запропонувала. Тепер і Казахстан готується покинути організацію.

Інші держави вже перебирають сфери впливу росії

Як наголошує Чернєв, вакууму сили взагалі не може бути. Саме тому Туреччина та Азербайджан посилюють вплив в Нагірному Карабасі. А американка Ненсі Пелосі вже відвідала Вірменію, яка роками хилилася у росії. У конфлікті Таджикистану та Киргизстану також посилюється роль Туреччини та Китаю.

Росія втрачає і Південний Кавказ і Центральну Азію,

– підкреслює Чернєв.

Крім того, тут надзвичайно цікавий візит Ненсі Пелосі до Вірменії. На думку Чернєва, Сполучені Штати хочуть збалансувати сили в регіоні з Туреччиною. Та й Вірменія має кордон з Іраном, який є проблемною державою для США упродовж кількох десятиліть. Ще одна причина – у Штатах досить потужна вірменська діаспора, за голоси якої борються демократи.

Росія втрачає сфери впливу через війну – Чернєв: дивіться відео

Нагадаємо, у Вірменії вже задумалися над можливим виходом із ОДКБ. Як зазначив секретар Радбезу Армен Григорян, Єреван просив військову та військово-політичну допомогу. Однак в ОДКБ належним чином не відреагували на прохання Вірменії.