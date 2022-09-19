Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. По его словам, россия теряет свое влияние в этих регионах из-за неудач в войне против Украины. Однако там начали активизироваться другие государства.

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К тому же ОДКБ вообще фактически умерло. Организация продемонстрировала свою недееспособность еще во время обострения между Азербайджаном и Арменией в 2020 году. На этот раз Ереван попросил помощи у ОДКБ, но россия ничего стоящего не предложила. Теперь и Казахстан готовится покинуть организацию.

Другие государства уже перебирают сферы влияния россии

Как отмечает Чернев, вакуума силы вообще не может быть. Именно поэтому Турция и Азербайджан усиливают влияние в Нагорном Карабахе. А американка Нэнси Пелоси уже посетила Армению, которая годами клонилась к россии. В конфликте Таджикистана и Кыргызстана также усиливается роль Турции и Китая.

Россия теряет и Южный Кавказ и Центральную Азию,

– подчеркивает Чернев.

Кроме того, здесь чрезвычайно интересен визит Нэнси Пелоси в Армению. По мнению Чернева, США хотят сбалансировать силы в регионе с Турцией. Да и у Армении есть граница с Ираном, которая является проблемным государством для США на протяжении нескольких десятилетий. Еще одна причина – в Штатах достаточно мощная армянская диаспора, за голоса которой борются демократы.

Россия теряет сферы влияния из-за войны – Чернев: смотрите видео

Напомним, в Армении уже задумались о возможном выходе из ОДКБ. Как отметил секретарь Совбеза Армен Григорян, Ереван просил военную и военно-политическую помощь. Однако в ОДКБ должным образом не отреагировали на просьбу Армении.