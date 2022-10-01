Нікол Пашинян повідомив, що Вірменія очікує від союзників чіткої політичної оцінки конфлікту з Азербайджаном. Країни Організації Договору про колективну безпеку мають встановити червоні лінії щодо певних питань.

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За яких обставин Вірменія вийде з ОДКБ

Важливо, що прем'єр Пашинян зараз є головою ОДКБ. За його словами, не даремними є побоювання союзників Вірменії щодо зміни суспільних настроїв вірмен стосовно ОДКБ.

У ході розмови було сказано, що є побоювання, що Вірменія вийде з ОДКБ. Я ж сформулював інакше. Є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії. Це не просто гра слів, це дуже серйозний зміст,

– сказав високопосадовець.

Прем'єр наголосив, що Вірменія очікує швидкої реакції країн Договору, у разі порушення територіальної цілісності його держави. На думку Пашиняна, відповідь ОДКБ на події минулого року на ділянках Сотка та Хознавара була дуже дивною.

Зверніть увагу! 12 травня 2021 року азербайджанські військові незаконно увійшли на вірменські території Сотка та Хознава для "коригування кордонів". В ОДКБ тоді заявили, що кордон між країнами не демаркований та не делімітований.

Пашинян наголосив, що акт агресії Азербайджану проти Вірменії був зафіксований. Країни-союзниці повинні були відреагувати відповідно, однак цього не зробили.

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Важливість червоних ліній та чітких кордонів

Пашинян наголосив, що потрібно чітко демаркувати та делімітувати кордони між країнами. Це є важливим не лише для Вірменії, а й для всіх країн ОДКБ.

Сказати, що між Вірменією та Азербайджаном немає кордону, означає сказати, що немає ОДКБ. Країни Договору мають зону відповідальності, яка позначена кордонами. Якщо його немає, то немає й зони відповідальності, відповідно немає й організації,

– сказав прем'єр.

Окрім того, Пашинян зазначив, що кордон між Білоруссю та Росією не демаркований, кордон між Азербайджаном та Росією також. За логікою ОДКБ, це може означати, що Азербайджан може вдертися на територію Росії або навпаки, і це не матиме жодних наслідків.

Зверніть увагу! Про кордон між Вірменією та Азербайджаном йдеться в угоді від 18 грудня 1991 року. Цей документ ратифікований парламентами обох країн.

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Нагадаємо, російська пропаганда робить усе, аби розсварити Україну та Вірменію. Кремль запускає фейкові новини про "використання нашою державою фосфорних бомб".

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