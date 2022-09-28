Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Спілки вірмен України Овакім Арутюнян. Він також зазначив, що до спілки звертаються рідні тих, кого впіймали на вулиці та намагаються мобілізувати проти їх волі.

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В росії "гребуть" геть усіх

"Вчора, мені телефонувала мати одного із хлопців – він вірменин, працював в ІТ і не служив. До нього прийшли на роботу і видали повістку, сказали прийти. Він прийшов, але тепер із ним немає зв’язку", – ділиться Арутюнян.

За словами Овакіма Арутюняна, з цього наростає велика трагедія – не треба плутати вірмен з іншими національностями тут, ми допомагаємо Україні, боронимо її і ні на кого не нападали.

Овакім Арутюнян виконавчий директор Спілки вірмен України Я бачив списки для мобілізації в росії – там безліч не російських прізвищ, окрім того, що росіяни зараз програють цю війну, то вони ще й хочуть зробити із неї міжетнічне протистояння.

"Ми, від імені спілки та особисто від себе – радимо усім здаватись у полон. Адже це буде жах – вірменин, якого спіймали на вулиці, буде стріляти у того вірменина, який боронить Україну із 2014 року", – каже діяч.

Детальніше про долю вірмен у власному протистоянні та про тих, хто захищає Україну: дивіться відео

Він резюмує, що Україна зараз надала чіткий механізм, як здаватись у полон, адже це єдиний правильний шлях, якщо тебе затягли на війну проти власної волі.