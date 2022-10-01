Никол Пашинян сообщил, что Армения ожидает от союзников четкой политической оценки конфликта с Азербайджаном. Страны Организации Договора о коллективной безопасности должны установить красные линии по определенным вопросам.

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При каких обстоятельствах Армения выйдет из ОДКБ

Важно, что премьер Пашинян сейчас является главой ОДКБ. По его словам, не напрасными являются опасения союзников Армении относительно изменения общественных настроений армян относительно ОДКБ.

В ходе разговора было сказано, что есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ. Я ведь сформулировал иначе. Есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не просто игра слов, это очень серьезное содержание,

– сказал высокопоставленный чиновник.

Премьер подчеркнул, что Армения ожидает скорой реакции стран Договора в случае нарушения территориальной целостности его государства. По мнению Пашиняна, ответ ОДКБ на события прошлого года на участках Сотка и Хознавара был очень странным.

Обратите внимание! 12 мая 2021 года азербайджанские военные незаконно вошли на армянские территории Сотка и Хознава для "корректировки границ". В ОДКБ тогда заявили, что граница между странами не демаркирована и не делимитирована.

Пашинян подчеркнул, что акт агрессии Азербайджана против Армении был зафиксирован. Страны-союзницы должны были отреагировать соответственно, однако этого не сделали.

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Важность красных линий и четких границ

Пашинян подчеркнул, что нужно четко демаркировать и делимитировать границы между странами. Это важно не только для Армении, но и для всех стран ОДКБ.

Сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границ, значит сказать, что нет ОДКБ. Страны Договора имеют зону ответственности, обозначенную границами. Если его нет, то нет и зоны ответственности, соответственно нет и организации,

– сказал премьер.

Кроме того, Пашинян отметил, что граница между Беларусью и Россией не демаркирована, граница между Азербайджаном и Россией тоже. По логике ОДКБ, это может означать, что Азербайджан может ворваться на территорию России или наоборот, и это не будет иметь никаких последствий.

Обратите внимание! О границе между Арменией и Азербайджаном говорится в соглашении от 18 декабря 1991 года. Этот документ ратифицирован парламентами обеих стран.

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Напомним, российская пропаганда делает все, чтобы рассорить Украину и Армению. Кремль запускает фейковые новости о "использовании нашим государством фосфорных бомб".

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