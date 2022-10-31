После Сочи Пашинян отправится в Иран

Во время разговора с Пашиняном российский диктатор, вероятно, "уламывал" его на уступки Азербайджану или, другими словами, на капитуляцию при посредничестве России. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Он отметил, что по первым и непроверенным сообщениям, Путину удалось привязать Пашиняна к оси зла Россия – Иран. Кроме того, похоже, что после встречи с Путиным лидер Армении отправится в Тегеран – на переговоры с Ираном.

С точки зрения Армении это, пожалуй, и объяснимо. В сложной конфигурации на Южном Кавказе Иран – единственный путь, вырывающий Армению из блокады Турции,

– подчеркнул Пионтковский.

Вместе с тем, по его мнению, роль Ирана в сегодняшнем мире очень очевидна – перспектива иранского режима очень неблагоприятна. Особенно она настораживает, учитывая последнее сближение Турции и Израиля. Следовательно, Пионтковский считает, что ступая на этот путь Армения в лице ее руководства допускает серьезную ошибку.

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Армения может выйти из ОДКБ

Напомним, еще в начале октября Никол Пашинян заявил, что ждет от союзников, а именно стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), четкой политической оценке конфликта Армении с Азербайджаном и установления "красных линий" по определенным вопросам.

Он отмечал, что опасения союзников Армении относительно изменения общественных настроений армянского народа относительно ОДКБ не напрасны. Следовательно, Армения вообще может выйти из Организации.