Після Сочі Пашинян поїде до Ірану

Під час розмови з Пашиняном російський диктатор, ймовірно, "вламував" його на поступки Азербайджану або ж, іншими словами, на капітуляцію за посередництва Росії. Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Він зауважив, що за першими і неперевіреними повідомленнями, Путіну таки вдалося прив'язати Пашиняна до осі зла Росія – Іран. Крім того, схоже, що після зустрічі з Путіним лідер Вірменії поїде до Тегерана – на переговори з Іраном.

З точки зору Вірменії це, мабуть, й можна пояснити. У складній конфігурації на Південному Кавказі Іран – єдиний шлях, що вириває Вірменію з блокади Туреччини,

– підкреслив Піонтковський.

Разом із тим, на його думку, роль Ірану у сьогоднішньому світі вкрай очевидна – перспектива іранського режиму дуже несприятлива. Особливо вона насторожує, враховуючи останнє зближення Туреччини та Ізраїлю. Відтак, Піонтковський вважає, що ступаючи на цей шлях Вірменія в обличчі її керівництва припускається серйозної помилки.

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Вірменія може вийти з ОДКБ

Нагадаємо, ще на початку жовтня Нікол Пашинян заявив, що чекає від союзників, а саме країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), чіткої політичної оцінки конфлікту Вірменії з Азербайджаном та встановлення "червоних ліній" щодо певних питань.

Він наголошував, що побоювання союзників Вірменії щодо зміни суспільних настроїв вірменського народу стосовно ОДКБ є недаремними. А відтак, Вірменія взагалі може вийти з Організації.