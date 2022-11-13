Про це 24 каналу сказав член Ради Національного демократичного полюсу Вірменії Ваге Гаспарян. На його думку, нині де-факто відбувається остаточний і безповоротний розпад СРСР чи російської імперії.
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Україна бореться за деокупацію пострадянських країн
Гаспарян зазначив, що грамотна й тямуща частина вірменського народу, звісно, симпатизує Україні, яка зазнала нападу з боку Російської Федерації.
Взагалі потрібно сказати, що Україна зараз звільняє не лише себе, але й усі пострадянські країни, будучи фронтменом боротьби за деокупацію,
– заявив член Ради Національного демократичного полюсу Вірменії.
Тому що, пояснив він, те, що відбулося у 1991 році, – це був лише частковий розпад Радянського Союзу, тобто тільки де-юре. Реальну ж незалежність здобули лише прибалтійські країни, а решта пострадянських республік у результаті такого собі компромісу із Заходом були віддані у цілковите розпорядження Кремля.
Утворилися такі формування, як СНД, ЄврАзЕС, ОДКБ, які є фактично реінкарнацією, ребрендингом, переформатуванням Радянського Союзу,
– сказав Гаспарян.
За його словами, нинішні події, – це той самий розпад СРСР чи російської імперії, який уже відбувається де-факто, безповоротно та остаточно. А Україна перебуває на передовій боротьби за реальну деокупацію пострадянських країн.
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Вплив Росії на Вірменію: що відомо
- У вересні у Вірменії продовжилися протести після чергового загострення на кордоні з Азербайджаном. У Єревані також почали вимагати, щоб Вірменія вийшла з так званої ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку).
- Нікол Пашинян повідомив, що Вірменія очікує від союзників чіткої політичної оцінки конфлікту з Азербайджаном. Єреван заявив, за яких обставин може вийти з ОДКБ.
- Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок заявив, що раніше Вірменія мала непогані перспективи на вступ до Європейського Союзу. Однак дискредитувала себе членством в ОДКБ та постійними заграваннями з Росією.