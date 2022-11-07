Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями в обстрелах. В Армении заявили о ночной атаке, в то же время Азербайджан заявил, что их позиции были обстреляны еще вечером 6 ноября.

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Что Ереван и Баку говорят об обстрелах

Министерство обороны Армении заявило, что ночью 7 ноября азербайджанские войска открыли огонь по армянским пограничным позициям. Для обстрела использовали стрелковое оружие разного калибра.

В ночь с 6 на 7 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 08:00 ситуация на передовой относительно стабильная,

– заявили в Ереване.

В то же время Министерство обороны Азербайджана заявило, что вечером 6 ноября армянские войска обстреляли их позиции и азербайджанские войска приняли ответные меры.

6 ноября с 19:35 до 21:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаргечарского района с перерывами обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кяльбарла и Бязир. Подразделения Азербайджанской Армии приняли адекватные ответные меры,

– заявили в Баку.

Предыдущее обострение между Арменией и Азербайджаном

13 сентября на границе между Азербайджаном и Арменией снова стало неспокойно. Обе страны заявили об обстрелах и провокациях. 14 сентября Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли дислокацию пограничных сил ФСБ России. Потому ситуация на границе с Азербайджаном крайне обострилась.

В Армении вспыхнули протесты за выход страны из ОДКБ из-за того, что организация, управляемая Россией, никоим образом не помогла Армении.

В Азербайджане заявили, что за время обострения погиб 71 военнослужащий. В Армении заявили о 105 погибших со своей стороны.

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