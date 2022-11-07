Єреван та Баку обмінялися взаємними звинуваченнями в обстрілах. У Вірменії заявили про нічну атаку, водночас Азербайджан заявив, що їхні позиції обстріляли ще ввечері 6 листопада.

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Що Єреван та Баку кажуть про обстріли

Міністерство оборони Вірменії заявило, що уночі 7 листопада азербайджанські війська відкрили вогонь по вірменських прикордонних позиціях. Для обстрілу використали стрілецьку зброю різного калібру.

У ніч із 6 на 7 листопада підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї різного калібру за вірменськими позиціями, розташованими у східній частині вірмено-азербайджанського кордону. З вірменської сторони втрат немає. Станом на 08.00 ситуація на передовій відносно стабільна,

– заявили в Єревані.

Водночас Міністерство оборони Азербайджану заявило, що ввечері 6 листопада вірменські війська обстріляли їхні позиції й азербайджанські війська вжили заходів у відповідь.

6 листопада з 19:35 до 21:50 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Йухари Шорджа Басаркечярського району з перервами обстріляли з різнокаліберної стрілецької зброї позиції Азербайджанської Армії у напрямку населених пунктів Моллабайрамли Кяльбарла і Бязір. Підрозділи Азербайджанської Армії вжили адекватні заходи у відповідь,

– заявили в Баку.

Попереднє загострення між Вірменією та Азербайджаном

13 вересня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією знову стало неспокійно. Обидві країни заявили про обстріли та провокації. 14 вересня Міноборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану обстріляли дислокацію прикордонних сил ФСБ Росії. Тому ситуація на кордоні з Азербайджаном вкрай загострилася.

У Вірменії спалахнули протести за вихід країни з ОДКБ через те, що, мовляв, організація, керована Росією, жодним чином не допомогла Вірменії.

В Азербайджані заявили, що за час загострення загинув 71 військовослужбовець. У Вірменії заявили про 105 загиблих зі свого боку.

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