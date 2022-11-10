Так, у посольства России в Ереване устроили антироссийский митинг. Соответствующие фото и видео с места событий были распространены в телеграмм-каналах, передает 24 канал.

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Требовали выхода из ОДКБ

Протестующие скандировали антироссийские лозунги. Например, на одном из плакатов написали "Прощай, немытая Россия". Армяне обвиняли Москву в измене, в частности из-за ее отношений с Азербайджаном и неучастия ОДКБ в защите Армении.

Митинг в Ереване: видео

Напомним, 7 ноября Армения обвинила Азербайджан в обстреле на восточной стороне границы. В Кремле призвали стороны "не нагнетать напряженность".

Армения может выйти из ОДКБ: что известно

В начале октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ждет от союзников в ОДКБ четкой политической оценки конфликта Армении с Азербайджаном и установления "красных линий" по определенным вопросам.

Он намекал, что Армения вообще может выйти из Организации .

Обратите внимание! Организацию Договора о коллективной безопасности называют Ташкентским договором. В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Армения может покинуть ОДКБ, как реагируют армяне: видео