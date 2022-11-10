Так, біля посольства Росії у Єревані влаштували антиросійський мітинг. Відповідні фото та відео з місця подій поширили у телеграм-каналах, передає 24 канал.
До речі Пашинян поговорив з Путіним: навіщо він їде в Іран й у чому глава Кремля міг переконати Вірменію
Вимагали виходу з ОДКБ
Протестувальники скандували антиросійські гасла. Наприклад, на одному з плакатів написали "Прощай, немита Росія". Вірмени звинувачували Москву у зраді, зокрема через її відносини з Азербайджаном та неучасть ОДКБ у захисті Вірменії.
Мітинг у Єревані: відео
Нагадаємо, 7 листопада Вірменія звинуватила Азербайджан у обстрілі на східному боці кордону. Натомість у Кремлі закликали сторони "не нагнітати напруженість".
Вірменія може вийти з ОДКБ: що відомо
На початку жовтня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що чекає від союзників в ОДКБ чіткої політичної оцінки конфлікту Вірменії з Азербайджаном та встановлення "червоних ліній" щодо певних питань.
Він натякав, що Вірменія взагалі може вийти з Організації.