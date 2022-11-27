Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он также отметил, что, скорее всего, сейчас на Росатом наложат санкции – конечно, это следствие войны России против Украины.
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Очевидно, Орбан и Эрдоган давят на Путина, чтобы он ушел из Запорожской АЭС – это нужно им, чтобы Росатом не налагали санкции. На это давление влияет экономический фактор и политика, безусловно,
– считает Свитан.
По мнению эксперта, можно предположить, что именно такое давление способно заставить россиян выйти из ЗАЭС.
Роман Свитан предположил, пойдут ли россияне из ЗАЭС: смотрите видео
Будут ли россияне обстреливать ЗАЭС
Роман Свитан говорит, что вряд ли россияне будут "работать" по Запорожской АЭС, ведь после их выхода там точно останется МАГАТЭ. "Я не думаю, что они будут обстреливать станцию – лучший выход для них, это просто сбежать со станции", – резюмирует он.
Последние новости из Энергодара
- Оккупанты совершили мощнейший обстрел ЗАЭС 19 – 20 ноября. Об этом сообщили в МАГАТЭ. оккупанты несколько раз ударили по главной дороге вдоль реакторов АЭС. А еще – по железной дороге, трубопроводу, кровле специального вспомогательного здания. Также МАГАТЭ зафиксировало незначительные видимые повреждения водопровода.
- В результате российских обстрелов на ЗАЭС зафиксировали нерадиоактивную утечку .
- В американском Институте изучения войны рассказали, почему Россия так агрессивно "крутит" тему обстрелов ЗАЭС. Аналитики отметили, что непосредственные атаки по атомной электростанции, а также информационные – по Украине, в частности, направлены на дискредитацию нашего государства .
- 18 ноября в МАГАТЭ приняли очередную резолюцию по ЗАЭС . Россияне призвали прекратить все действия на украинских ядерных объектах.
- Почти сразу же после этого оккупанты заявили о " риске атомной аварии на ЗАЭС" . В частности, директор госкорпорации "Росатом" Лихачев цинично отметил, что "появление зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции зависит от решения Вашингтона" и, мол, создает определенные риски. Важно, что именно Россия отказывается демилитаризовать территорию атомной электростанции.