Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он также отметил, что, скорее всего, сейчас на Росатом наложат санкции – конечно, это следствие войны России против Украины.

Читайте также Россияне могут готовиться покинуть ЗАЭС, – Энергоатом

Очевидно, Орбан и Эрдоган давят на Путина, чтобы он ушел из Запорожской АЭС – это нужно им, чтобы Росатом не налагали санкции. На это давление влияет экономический фактор и политика, безусловно,

– считает Свитан.

По мнению эксперта, можно предположить, что именно такое давление способно заставить россиян выйти из ЗАЭС.

Роман Свитан предположил, пойдут ли россияне из ЗАЭС: смотрите видео

Будут ли россияне обстреливать ЗАЭС

Роман Свитан говорит, что вряд ли россияне будут "работать" по Запорожской АЭС, ведь после их выхода там точно останется МАГАТЭ. "Я не думаю, что они будут обстреливать станцию – лучший выход для них, это просто сбежать со станции", – резюмирует он.

Последние новости из Энергодара