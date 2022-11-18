В МАГАТЭ возмутились, что страна-агрессор не приняла во внимание их предыдущие "беспокойства" и предостережение – покинуть станцию. Так что решили повторить это еще раз.

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Совет выражает серьезную обеспокоенность тем, что Россия не прислушалась к предварительным призывам немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине, и просит Россию сделать это немедленно.

– говорится в тексте резолюции.

В частности, МАГАТЭ призвало Россию немедленно вывести свои силы из Запорожской атомной электростанции на юге Украины.

Совет высказался по поводу неприемлемости давления на украинский оперативный персонал Запорожской атомной электростанции. И подчеркнули, что обеспокоены неоднократными перебоями во внешнем энергоснабжении в результате обстрелов близлежащей территории.

Россия и Китай не поддержали резолюцию

За резолюцию проголосовали 24 страны Совета управляющих МАГАТЭ, две – Китай и Россия – проголосовали против, семь (Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка и Вьетнам) воздержались, еще две – отсутствовали во время голосования.

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Предварительную резолюцию совет управляющих МАГАТЭ принял в сентябре – комиссия заявила, что Россия должна прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Несколько инспекторов МАГАТЭ до сих пор находятся на временно оккупированной российскими военными ЗАЭС. Все отчеты комиссии указывают на то, что украинский персонал, выполняющий жизненно важные задачи на ЗАЭС, находится под постоянным давлением россиян.

Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси с тех пор проводит переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.

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