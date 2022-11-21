Это при том, что именно их военные создали эту угрозу, и именно они регулярно обстреливают территорию станции.

Внимание В МАГАТЭ приняли резолюцию по Запорожской АЭС: Россия и Китай выступили против

Что именно заявили в России

РосСМИ сообщают, что генеральный директор госкорпорации вражеского "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что "появление зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции зависит от решения Вашингтона" и, мол, это создает определенные риски.

В Запорожской АЭС существует риск атомной аварии, Россия информирует об этом мировое сообщество,

– цинично сказал Лихачев.

Почему именно Россия создает эти риски

В своих "предупреждениях" россияне забыли напомнить, что именно российские солдаты и военная техника уже 9 месяцев находятся на территории крупнейшей в Европе атомной станции.

И именно Россия отказывается демилитаризировать территорию ЗАЭС и создать там зону безопасности.

Важно! Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло уже третью резолюцию с начала полномасштабной войны в Украине, в которой призвали Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

Еще в сентябре, после миссии на станцию МАГАТЭ установило, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".

С тех пор гендиректор агентства Рафаэль Гросси проводит переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.

О чем могут свидетельствовать эти заявления

Первое – или россияне готовятся передать ЗАЭС под контроль МАГАТЭ, а затем Киева (о чем пишут многие российские военкоры);

Второе – россияне таки решатся устроить техногенную катастрофу.

Что происходит на ЗАЭС

Оккупанты периодически обстреливают территорию ЗАЭС повреждая здания, системы и оборудование на площадке станции. Так, только за минувшие сутки на территории ЗАЭС прогремели 10 взрывов. После чего станция была обесточена.

До сих пор никакие повреждения, к счастью, не были критическими для ядерной безопасности. Однако ситуация на станции действительно напряженная. Русские только своим присутствием ставят под угрозу жизнедеятельность атомной станции.

Также оккупанты оказывают постоянное давление на украинских работников станции.

Кроме того, аналитики американского Института изучения войны считают, что российские власти могут выдвигать условия для немедленного перевода Запорожской АЭС в российскую энергосистему.

Достойно внимания – ЗАЭС полностью обесточена: смотрите видео