Це при тому, що саме їх військові створили цю загрозу і саме вони регулярно обстрілюють територію станції.

Увага У МАГАТЕ ухвалили резолюцію щодо Запорізької АЕС: Росія та Китай виступили проти

Що саме заявили в Росії

РосЗМІ повідомляють, що генеральний директор держкорпорації ворожого "Росатом" Олексій Лихачов заявив, що "поява зони безпеки навколо Запорізької атомної станції залежить від рішення Вашингтона" і, мовляв, це створює певні ризики.

У Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії, Росія інформує про це світову спільноту,
– цинічно сказав Лихачов.

Чому саме Росія створює ці ризики

У своїх "попередженнях" росіяни забули нагадати, що саме російські солдати та військова техніка уже 9 місяців перебувають на території найбільшої в Європі атомної станції.

І саме Росія відмовляється демілітаризувати територію ЗАЕС та створити там зону безпеки.

Ще у вересні, після місії на станцію МАГАТЕ встановило, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції".

Відтоді, гендиректор агентства Рафаель Гроссі проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Про що можуть свідчити ці заяви

Перше – або росіяни готуються передати ЗАЕС під контроль МАГАТЕ, а потім Києва (про що пишуть багато російських воєнкорів);

Друге – росіяни таки наважиться влаштувати техногенну катастрофу.

Що відбувається на ЗАЕС

  • Окупанти періодично обстрілюють територію ЗАЕС пошкоджуючи будівлі, системи та обладнання на майданчику станції. Так, лише за минулу добу на території ЗАЕС пролунали 10 вибухів. Після чого станцію було знеструмлено.
  • Досі жодні ушкодження, на щастя, не були критичними для ядерної безпеки. Однак, ситуація на станції дійсно напружена. Росіяни лише своєю присутністю ставлять під загрозу життєдіяльність атомної станції.
  • Також окупанти чинять постійний тиск на українських працівників станції.
  • Крім того, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російська влада може висувати умови для негайного переведення Запорізької АЕС в російську енергосистему.

Варте уваги – ЗАЕС повністю знеструмлена: дивіться відео