На території ЗАЕС за добу пролунало понад 10 вибухів

Потужні вибухи сколихнули територію ЗАЕС вчора ввечері та сьогодні вранці. Про це йдеться в звіті МАГАТЕ.

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Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили в штаб-квартиру Агентства, що, здавалося б, відновився обстріл як поблизу, так і на території найбільшої в Європі атомної електростанції, за короткий проміжок часу вранці, 20 листопада, та вчора ввечері, 19 листопада. Команда МАГАТЕ також могла побачити деякі вибухи зі своїх вікон.

Це раптове припинення періоду відносного спокою на об'єкті та ще більше підкреслення нагальної потреби в заходах, які допоможуть запобігти ядерній аварії,

– заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки.

Повідомлень про постраждалих немає. Експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об'єкта та продовжуватимуть оцінювати ситуацію та звітувати про неї.

Генеральний директор МАГАТЕ знову звернувся "до обох сторін конфлікту з наполегливим закликом якнайшвидше домовитися та запровадити зону ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС". В останні місяці він вів інтенсивні консультації з Україною та Росією щодо створення такої зони, але поки що без угоди.

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