Пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв'язку Запорізької атомної електростанції з енергосистемою України є черговою спробою загарбників перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

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Росіяни намагаються перепідключити ЗАЕС до російської енергосистеми

Загарбники спробують під'єднати Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу після того, як пошкодили 2 листопада дві останні лінії зв’язку станції з енергосистемою України.

Нагадаємо, що у результаті ворожих обстрілів знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію. 2 листопада російські загарбники пошкодили дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Включилися всі 20 дизель-генераторів.

Зазначають, що схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які були в гарячому стані, перевели в холодний стан.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

Ядерний шантаж з боку Росії

Запорізька АЕС є найбільшою атомною станцією в Європі. 4 березня її захопили російські військові.

Загарбники розмістили на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також регулярно обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни та саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків і звинувачуючи в цьому ЗСУ.

Російський диктатор Владімір Путін 5 жовтня доручив передати у федеральну власність Запорізьку АЕС. В Енергоатомі назвали це рішення "нікчемним", а також наголосили, що ЗСУ рішення Росії про "приєднання" українських територій і ЗАЕС не має значення.