Відповідну інформацію Міжнародне агентство з атомної енергії розповіло у черговій заяві 3 листопада. Там також пояснили, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції.
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НА ЗАЕС заїхали нові працівники МАГАТЕ
Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін ми змогли успішно провести ротацію персоналу на Запорізькій атомній електростанції кілька годин тому (3 листопада – 24 канал),
– повідомили в агентстві.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на станцію прибула група з чотирьох нових працівників. За його словами, з 1 вересня це вже друга ротація персоналу, та третя команда фахівців.
"Їх присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій посеред зони бойових дій", – пояснив Гроссі.
ПАЕС вимушено знизила потужність реактора
Після того, як 3 листопада Запорізька атомна електростанція виявилась повністю знеструмлена, Південно-українська АЕС знизила потужність одного з трьох реакторів. Це трапилось через те, що ПАЕС втратила зв'язок з тією ж лінією електромережі, що й Запорізька електростанція.
Південно-українська атомна електростанція також втратила підключення до тієї самої лінії на 750 кіловат, однієї з трьох ліній, які використовує станція для забезпечення електроенергією мережі, що змусило зменшити потужність одного з трьох чинних реакторів на 50%,
– повідомили в МАГАТЕ.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пригадав про наслідки обстрілу росіян на ЗАЕС, яка працює на дизель-генераторах, яких вистачить на 15 діб.
Знеструмлення ЗАЕС: що відомо
- 3 листопада Запорізька атомна електростанція залишилась повністю без струму. Це трапилось через обстріли ворогів. Саме тому 5 та 6 енергоблоки, які були в гарячому стані, перевели в холодний.
- Схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізували. Попри це, пального для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС, залишилося на 15 діб.
- Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак заявив, що за цей час треба або поновлювати паливо в дизель-генераторах, або під'єднати станцію до загальної електромережі.
- Також в Енергоатомі повідомили, що вороги спробують під'єднати ЗАЕС до окупованих Криму та Сходу.
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