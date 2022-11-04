Соответствующую информацию Международное агентство по атомной энергии рассказало в очередном заявлении 3 ноября. Там также объяснили, что происходит на Запорожской атомной электростанции.

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В ЗАЭС заехали новые работники МАГАТЭ

Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон, мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад (3 ноября – 24 канал),

– сообщили в агентстве.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на станцию прибыла группа из четырех новых работников. По его словам, с 1 сентября это уже вторая ротация персонала и третья команда специалистов.

"Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой обширной атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий", – объяснил Гросси.

ЮАЭС вынужденно снизила мощность реактора

После того, как 3 ноября Запорожская атомная электростанция оказалась полностью обесточенной , Южно-украинская АЭС снизила мощность одного из трех реакторов. Это произошло из-за того, что ЮАЭС потеряла связь с той же линией электросети, что и Запорожская электростанция.

Южно-украинская атомная электростанция также потеряла подключение к той же линии на 750 киловатт, одной из трех линий, используемых станцией для обеспечения электроэнергией сети, что заставило уменьшить мощность одного из трех действующих реакторов на 50%,

– сообщили в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вспомнил о последствиях обстрела россиян на ЗАЭС, работающей на дизель-генераторах, которых хватит на 15 суток.

Обесточение ЗАЭС: что известно

3 ноября Запорожская атомная электростанция осталась полностью без тока. Это произошло из-за обстрелов врагов. Именно поэтому 5 и 6 энергоблоков, которые были в горячем состоянии, перевели в холодный.

Схему питания собственных нужд ЗАЭС оптимизировали. Несмотря на это, горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС осталось на 15 суток .

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак заявил, что за это время нужно либо возобновлять топливо в дизель-генераторах, либо подсоединить станцию к общей электросети.

Также в Энергоатоме сообщили, что враги попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и Востоку.

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