Про це він заявив під час 38-го засіданні Постійного комітету з економічного та торговельного співробітництва Організації ісламського співробітництва. На його думку, зернова угода та проведення обміну полоненими довели це.

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Ердоган вважає, що "розбіжності" можна врегулювати дипломатично

Президент Туреччини Ердоган вважає, що закінчити війну в Україні можна шляхом переговорів і дипломатії. На засіданні він запевнив, що перших днів повномасштабного вторгнення Туреччина "прагнула врегулювати суперечності й припинити кровопролиття".

Реджеп Тайїп Ердоган додав, що його "тісні дружні відносини" з президентом Зеленським і Владіміром Путіним, допомогли організувати переговори між Україною та Росією. І зараз, після зернової угоди та обміну полоненими, він бачить можливість "дипломатичного врегулювання розбіжностей".

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Світан вважає, що Орбан і Ердоган тиснуть на Путіна, аби той вийшов із ЗАЕС

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан розповів 24 каналу, що Росатом "взяв під контроль" ЗАЕС після окупації Енергодару. Зараз російський держхолдинг укладає договори й вже будує 2 атомні станції в Угорщині та Туреччині.

Водночас на Росатом ймовірно скоро накладуть санкції через війну в Україні. Тому, на думку експерта Орбан та Ердоган чинять тиск на Путіна, аби він прибрав війська з ЗАЕС.

Це потрібно, щоб уникнути санкцій для Росатому. Експерт вважає, що цей тиск може змусити президента Росії зробити "жест добрай волі" на Запорізькій АЕС.

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