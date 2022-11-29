Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Однако, по его словам, в стране-агрессоре уже звучат мнения, что Россия бомбежкой ничего не достигла и целью так называемой СВО не было уничтожение украинского населения.

Обратите внимание У Путина сделали циничное заявление о массированных ударах по Украине

Тестируют настроения россиян

По мнению Фейгина, это нарратив, исходящий от определенной части администрации президента России.

Им важно поддерживать баланс, ведь неизвестно, куда повернется ситуация. Кроме того, таким образом они тестируют настроения россиян,

– считает Фейгин.

Он отметил, что не стоит думать, что все те, кто у власти в России, хотят продолжать войну, учитывая отсутствие возможности для ее продолжения.

"Это частично корректирует картину в целом. Когда ты бомбишь, а твои войска стоят возле Киева, ­– это одно. Но когда ты потерял Киев, Сумы, Чернигов, потерял территории на Харьковщине и Херсонщине, ­– это выглядит по-другому", ­– отметил правозащитник.

"Успешное" направление

Фейгин считает, что российское руководство хочет, чтобы жизнь в Украине тех – примерно 30 миллионов оставшихся людей – была невыносимой.

Бомбардировки они считают "успешным" направлением. Ведь на фронте достижений у них нет,

– подчеркивает он.

По его мнению, оккупанты могут попытаться зайти с Севера, чтобы перекрыть поставки вооружения из Польши через Волынь, или снова подойти к Киеву и окружить его. Но успех этой попытки сомнительный.

Трудно объяснить солдатам в окопах

Фейгин отметил, если сейчас ВСУ начнет двигаться на Токмак и Мелитополь и перережет эти две группировки, бомбардировки возможно прекратятся.

"Тогда российским властям будет очень трудно объяснить это солдату в окопе. Какая у него тогда останется мотивация продолжать сидеть в этом окопе? Именно с этим могут начаться проблемы", ­– отметил собеседник.

Когда могут прекратиться бомбардировки Украины: смотрите видео

Массированные ракетные удары по Украине: последние новости