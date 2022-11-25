Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что это очень мощный темп производства. Однако, когда враг выпускает за день 100 ракет, надо понимать, что это 9 месяцев работы его ОПК.

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ПВО Украины сбивают до 75 – 80% ракет

Эксперт считает, что России нужно собирать ракеты для одновременного запуска в определенных целях.

Есть такой важный параметр ЗРК как канальность или количество целей, которые он может обстреливать. Современные комплексы NASAMS и IRIS-T обладают очень высокой канальностью. Они могут одновременно обстреливать десятки целей,

– заметил Катков.

По его словам, основу воздушных сил Украины составляют советские ЗРК, средний возраст которых – более 30 лет. Характерным их недостатком является ограниченная канальность. Одновременно они могут обстреливать одну, две, более современные имеют канальность до 6 целей одновременно.

Эксперт рассказал, что когда через позицию одного ЗРК прорывается сразу 30 ракет, они физически не могут сбить больше, чем позволяют возможности комплекса по канальности. Враг это понимает, и потому именно массированный запуск для России остался единственным средством ударов крылатыми ракетами.

"Враг понимает, что ПВО Украины сбивают до 75 – 80% ракет, и поэтому запускает 100 единиц, и из них прорывается только часть", – подчеркнул Катков.

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"Ланцеты" под санкциями

Во время последней ракетной атаки Украины Российская Федерация применила ракеты "Ланцет", которые они не часто используют для ударов по энергетическим объектам.

"Ланцет" - относительно новая разработка России, это классический барражирующий боеприпас в современной концепции. Оператор полноценно сохраняет контроль над ракетой, видит то, что "видит" соответственно сам дрон-камикадзе и управляет им с его изображения. "Ланцет" может наводиться даже на движущуюся цель,

– отметил эксперт.

Он считает, что сейчас россияне начали применять новую версию "Ланцет-3" – она мощнее предыдущих, отличается по аэродинамическим параметрам. В воздухе может находиться в зависимости от конфигурации от 40 до 60 минут. Имеет гораздо большую боевую часть – до 10 кг.

По его мнению, сейчас вопрос о том, какое количество этих "Ланцетов" имеет Российская Федерация. С большой долей вероятности можно сказать, что для их производства используются критические комплектующие, подпадающие под санкции. Это высококачественные камеры и система передачи сигналов.

"Главный вопрос, сколько они их могут сейчас производить под санкциями", – подчеркнул Катков.

Запускают ракеты с целью пропаганды

Эксперт считает, что россияне могут использовать "Ланцеты" для пропаганды. Снимать с его помощью видео, собрать большое количество за длительный период и затем массированно запускать их в сеть. Однако на многих видео, которые они выкладывают, фиксируется поражение муляжей военной техники.

Продолжая наносить удары "Ланцетами", россияне пытаются притворяться, что они их массово используют, но надо учитывать, что есть много случаев, когда они поражали муляжи,

– считает Олег Катков.

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