Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он также отметил, что именно с этим связано то, что россияне накапливают несколько ракет, а затем наносят удар.
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Олег Жданов объясняет, что удар 23 ноября можно отнести именно к такой системе, потому что 15-16 ноября оккупанты выпустили около 100 ракет, уже 23 ноября – ровно через неделю, они смогли накопить гораздо меньше.
Ракет явно не хватает, их нужно свозить из разных уголков России,
– говорит эксперт.
Жданов также отмечает, что такая ракета, как Х-22, жидкотопливная и ее не так просто транспортировать – ее нужно заправлять, это высокотоксичная операция и их сразу нужно выстрелить.
Олег Жданов прокомментировал массированные ракетные удары по Украине: смотрите видео
Какие еще ракеты есть на складах России
- баллистические ракеты "Искандер" они израсходовали достаточно быстро, уже длительное время наблюдается он их не применяет;
- "Точка У" , хотя россияне сообщали, что вывели эти ракеты из применения, но их тоже довольно мало осталось у россиян;
- ракеты "Луна" – разведка сообщала о попытке изготовления Россией этого оружия. Это еще более древняя модель, чем "Точка У";
- современных крылатых ракет у кафиров становится все меньше. Это касается и калибров морского базирования, и "Ониксов". Также у них ограничены возможности производить эти ракеты;
- ракеты авиационного базирования "воздух – земля" преимущественно советского производства у россиян есть в большем количестве;
- Зенитно-ракетные комплексы С-300 Россией было произведено очень много. Именно поэтому они их стали применять не как зенитные ракеты, а для поражения наземных объектов. Эти ракеты не эффективны, но угрозу представляют очень серьезную.