Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що саме із цим пов'язано те, що росіяни накопичують певну кількість ракет, а потім наносять удар.

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Олег Жданов пояснює, що удар 23 листопада можна зарахувати саме до такої системи, бо 15-16 листопада окупанти випустили близько 100 ракет, вже 23 листопада – рівно за тиждень, вони змогли накопичити набагато менше.

Ракет вочевидь не вистачає, їх потрібно звозити з різних куточків Росії,

– каже експерт.

Жданов також зазначає, що така ракета, як Х-22 рідкопаливна і її не так просто транспортувати – її потрібно заправляти, це високотоксична операція і їх одразу потрібно вистрілити.

Олег Жданов прокоментував масовані ракетні удари по Україні: дивіться відео

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