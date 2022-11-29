Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Проте, за його словами, в країні-агресорці вже звучать думки, що Росія бомбардуванням нічого не досягла і метою так званої СВО не було знищення українського населення.

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Тестують настрої росіян

На думку Фейгіна, це наратив, який йде від певної частини адміністрації президента Росії.

Їм важливо підтримувати баланс, адже не відомо, куди повернеться ситуація. Крім того, таким чином вони тестують настрої росіян,

– вважає Фейгін.

Він зазначив, що не варто думати, що всі ті, хто при владі в Росії, хочуть продовжувати війну, враховуючи відсутність можливості для її продовження.

"Це частково коректує картину в цілому. Коли ти бомбардуєш, а твої війська стоять біля Києва, – це одне. Але коли ти втратив Київ, Суми, Чернігів, втратив територію на Харківщині та Херсонщині, – це має інший вигляд", – зазначив правозахисник.

"Успішний" напрямок

Фейгін вважає, що російське керівництво хоче, щоб життя в Україні тих – приблизно 30 мільйонів людей, що залишились, – було нестерпним.

Бомбардування вони вважають "успішним" напрямком. Адже на фронті досягнень у них немає,

– наголошує він.

На його думку, окупанти можуть спробувати зайти з Півночі, щоб перекрити постачання озброєння з Польщі через Волинь, або знову підійти до Києва і оточити його. Але успіх цієї спроби сумнівний.

Важко пояснити солдатам в окопах

Фейгін зазначив, якщо зараз ЗСУ почне рухатися на Токмак і Мелітополь і переріже ці два угрупування, бомбардування можливо припиняться.

"Тоді російській владі буде дуже важко пояснити це солдату в окопах. Яка у нього тоді залишиться мотивація продовжувати сидіти у цьому окопі? Саме з цим можуть початися проблеми", – зазначив співрозмовник.

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