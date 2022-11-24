Про це 24 каналу розказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він переконаний, що Москва зараз буде максимально уникати будь-якої конфронтації з країнами Альянсу.

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Чому ракети падають на інші країни

Утім, через недосконалість військових засобів Росії з'являються такі прецеденти як уламки ракет на територіях інших країн. Фейгін впевнений, що це – не від бажання розширити війну до масштабів НАТО, а через те, що російські ракети – не точні, не ефективні, а просто "болванки", які можуть прилітати, підривати, знищувати.

Тож випадки з ракетами в Молдові або Польщі відбуваються не тому, що вони хочуть цього, а тому, що вони просто не контролюють цей процес. Росіяни, може, і хотіли б цього уникнути, але це працює не так – недосконалі ракети летять на тисячі кілометрів.

Ресурсів на війну з НАТО немає

З іншого боку, Росія й не має чим воювати, особливо, коли мова йде про Північноатлантичний Альянс. У неї немає ресурсу у всіх розуміннях – ані військового, ані політичного, ані людського. Тож зараз, на переконання Фейгіна, Москва не хотіла б загострення з НАТО, тому що воювати вона не здатна.

Ну в них Томагавки полетять, і авіаційні групи, що нараховують під пів тисячі літаків, і що там залишиться? Що там від угруповання залишиться, на Півдні, на Сході? Взагалі нічого не залишиться,

– підкреслив Фейгін.

Він додав, що відтак Москва зараз надовго відклала будь-які агресивні плани щодо країн НАТО. Інша справа, що країни НАТО цим не користуються, і не роблять жодних дій не лише у військовому контексті, а й у політичному та дипломатичному.

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