Таку заяву зробив голова Генштабу Чехії Карел Ржека. Він сказав, що між Росією та НАТО може розпочатися конфлікт.
Важливо Які країни зацікавлені у розпаді Росії: пояснення аналітика
У такому випадку, за його словами, Чехію негайно залучать до війни і армія країни буде активним її учасником з перших хвилин протистояння.
Ми повинні готуватися насамперед до найскладнішого і найнебезпечнішого сценарію, а саме до широкомасштабної війни проти передового супротивника. Війна в Україні – це великий тривожний дзвінок для всього суспільства. Потенціал ескалації війни в Україні продовжує зростати. Не можна виключати навіть найсерйозніший сценарій,
– додав Ржека.
Він вважає, що війна в Європі знову стала реальністю і відбувається на кордоні Північноатлантичного альянсу.
"Вічний спокій – це утопія. Період попередження про цю кризу триває щонайменше з 2014 року. Ми сподівалися, що все заспокоїться. Але надія – це не стратегія", – наголосив голова Генштабу Чехії.
На тлі війни в Україні він закликав уряд до найбільшого в історії чеської армії переозброєння, щоб у разі потреби бути готовими реагувати на погрози.
Позиція Чехії щодо війни Росії проти України
- Варто нагадати, що раніше палата депутатів парламенту Чехії визнала нинішній російський режим терористичним. Депутати засудили путінську агресію проти України.
- 10 листопада Укроборонпром та Міністерства оборони Чехії повідомили про створення спільного оборонного кластера. Зокрема, це включає співпрацю у сфері високих технологій.
- Крім того, Україна отримає від Чехії 90 танків Т-72. Їхнє розконсервування та модернізацію профінансують США та Нідерланди. Це досить значна кількість бойових машин, щоб компенсувати втрати, яких зазнали ЗСУ.
Харук пояснив, чи кращі чеські Т-72 за танки, якими воює Росія: дивіться відео