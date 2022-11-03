Таку резолюцію підтримав Комітет із закордонних справ у парламенті Чехії. Ухвалили документ відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи

До речі ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій визнає російський режим терористичним

Російський режим визнали терористичним

Депутати засудили російську агресію проти України. Зокрема, атаки на мирне населення, цивільні об'єкти та ключові об'єкти інфраструктури.

Також згадали про терор окупантів на Запорізькій атомній електростанції, оскільки це загроза для мирного населення не тільки на території України.

Погрози застосування ядерної зброї є небезпечною ескалацією напруженості. Чехи визнали, що це загрожує і європейській безпеці.

Відзначили, що дії російських військових – це воєнні злочини та злочини проти людяності. Тож винні мають бути покарані.

Крім того, комітет підтримав зусилля міністра закордонних справ Яна Липавського щодо створення спеціального трибуналу над Росією.

Резолюція ПАРЄ

ПАРЄ 13 жовтня визнала російський режим терористичним. Це перша міжнародна організація, яка схвалила подібне рішення. Зі 100 депутатів ПАРЄ 99 проголосували за, лише 1 утримався.

Також Росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві, Латвії та Естонії.

До речі – зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали: відео