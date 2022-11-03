Такую резолюцию поддержал Комитет иностранных дел в парламенте Чехии. Приняли документ в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы

Кстати ПАСЕ приняла резолюцию, в которой признает российский режим террористическим.

Российский режим признали террористическим

Депутаты осудили российскую агрессию против Украины. В частности, атаки на мирное население, гражданские и ключевые объекты инфраструктуры.

Также упомянули о терроре оккупантов на Запорожской атомной электростанции, поскольку это угроза для мирного населения не только на территории Украины.

Угрозы применения ядерного оружия представляют собой опасную эскалацию напряженности. Чехи признали, что это грозит и европейской безопасности.

Отмечали, что действия российских военных – это военные преступления и преступления против человечности. Поэтому должны быть наказаны.

Кроме того, комитет поддержал усилия министра иностранных дел Яна Липавского по созданию специального трибунала над Россией.

Резолюция ПАСЕ

ПАСЕ 13 октября признала российский режим террористическим. Это первая международная организация, одобрившая подобное решение. Из 100 депутатов ПАСЕ 99 проголосовали за, только 1 воздержался.

Также Россия признана страной-спонсором терроризма в Литве, Латвии и Эстонии.

Кстати – встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Чехии Петра Фиалы: видео