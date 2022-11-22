Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, у НАТО вирішальне рішення приймає США. Доки не буде очевидності нападу зі сторони Москви, Альянс у війну не вступить.

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Жорстока правда

Експерт згадав слова Черчилля, який так висловився про американців: "Вони обов'язково приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують всі інші методи". У Першу світову війну США вступили тільки тоді, коли німці потопили круїзний лайнер "Лузітанія". В Другу світову – коли Японія вдарила Перл-Гарбор.

Ми розуміємо, наскільки колосальними були ці прецеденти. Поки не з'явиться такого масштабу приводу зараз, НАТО у війну не вступить. Це жорстока правда,

– вважає Черник.

Україні продовжать допомагати

Він наголошує, що Захід продовжить надавати Україні зброю. Також продовжиться фінансове донорство України.

"Союзники мертво "припаяні" до України, бо усвідомлюють: впаде Україна, до ворога прийде апетит – Польща і Прибалтика будуть наступні", – резюмував Петро Черник.

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