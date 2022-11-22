Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, у НАТО вирішальне рішення приймає США. Доки не буде очевидності нападу зі сторони Москви, Альянс у війну не вступить.
Зверніть увагу НАТО посилить систему ППО на східному фланзі після падіння ракети у Польщі
Жорстока правда
Експерт згадав слова Черчилля, який так висловився про американців: "Вони обов'язково приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують всі інші методи". У Першу світову війну США вступили тільки тоді, коли німці потопили круїзний лайнер "Лузітанія". В Другу світову – коли Японія вдарила Перл-Гарбор.
Ми розуміємо, наскільки колосальними були ці прецеденти. Поки не з'явиться такого масштабу приводу зараз, НАТО у війну не вступить. Це жорстока правда,
– вважає Черник.
Україні продовжать допомагати
Він наголошує, що Захід продовжить надавати Україні зброю. Також продовжиться фінансове донорство України.
"Союзники мертво "припаяні" до України, бо усвідомлюють: впаде Україна, до ворога прийде апетит – Польща і Прибалтика будуть наступні", – резюмував Петро Черник.
Чи вступить НАТО у війну в Україні: дивіться відео
НАТО та війна в Україні: останні новини
- Після вторгнення Росії в Україну у НАТО працюють над тим, щоб змінити стратегію та бачення Альянсу. США впроваджують програму реформування армії до 2035 року, "яка повинна якісно змінити збройні сили до того часу, а можливо трохи раніше".
- Після інциденту у Польщі країни НАТО, які мають спільний кордон з Україною, замислюються про захист неба. У Латвії буде виділено додаткове фінансування на ППО.
- Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом. Буде створено спеціальний трибунал для покарання російських воєнних злочинців. Це рішення дає поштовх національним парламентам визнати у своїх країнах такі ж рішення щодо Росії.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Заходу не мають права допустити перемогу Росії у війні проти України. Якщо це станеться, Захід заплатить набагато вищу ціну, аніж зараз.