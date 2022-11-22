Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс. Коментуючи трагічне падіння ракети в Польщі, внаслідок чого загинуло 2 людей, він сказав, що якби Росія не розпочала війну в Україну, такого інциденту не було б.

До теми Був протиповітряний бій: Юрій Ігнат пояснив, яким чином ракета могла залетіти в Польщу

У Латвії виділили гроші на ППО

Ринкевичс зазначив, що розслідування падіння ракети в Польщі все ще триває і нової інформації немає. Він заявив, що інцидент у Польщі – це ще одне підтвердження того, що країнам НАТО, особливо тим, що межують з Україною, слід задуматися про додаткову ППО.

Глава МЗС Латвії підкреслив, що в проєкті урядової декларації порушували й питання ППО – на це виділено додаткові кошти.

Довідка. Україна межує з чотирма країнами НАТО – Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною.

Польща вже посилює ППО

Німеччина запропонувала Польщі системи протиракетної оборони Patriot після трагічного випадку у селі Пшеводув, де 15 листопада впала ракета. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що прийняв пропозицію Німеччини. Після цього Міністерство оборони Німеччини підтвердило, що найближчим часом надасть Польщі комплекси Patriot.

Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман розповів, що Patriot теоретично можуть працювати разом з українською ППО. Водночас він наголосив, що наразі інформації про те, що Patriot збиватимуть російські ракети, немає.

Експерт зазначив, що технологічно розгортання систем Patriot на українсько-польському кордоні є дуже складним питанням з воєнної точки зору.

У Польщі завершили обстеження місця падіння ракети

У польському селі Пшеводув 20 листопада фахівці завершили обстеження місця вибуху ракети. Поліцейські припинили охорону місця вибуху.

На місці падіння ракети працювала американсько-польська група. 17 листопада стало відомо, що Україну теж допустять до розслідування.

Уже 18 листопада Україна приєдналася до розслідування у Польщі: українські фахівці прибули в польське село Пшеводув.

Остаточні результати розслідування обіцяють оголосити найближчими днями. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що з великою ймовірністю ракету, яка впала на польську територію, випустила українська система ППО.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета.

Варте уваги – нові деталі падіння ракет у Польщі: дивіться відео