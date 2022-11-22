Утім, у понеділок 21 листопада стало відомо, що з видання Associated Press репортера таки звільнили. Мовляв, він поширив помилкову інформацію щодо ракети, яка впала в Польщі, адже у своєму матеріалі звинуватив в інциденті Росію.

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Звільнили після розслідування

Відомо, що без роботи залишився 35-річний Джеймс ЛаПорта. Його звільнили після того, як у виданні провели коротке розслідування. Це підтвердили виданню The Washington Post колеги репортера.

Зауважимо, що за кілька годин після падіння ракети у Польщі, в AP опублікували новину, в якій послалися на чиновника розвідки США. За його словами, російські ракети перетнули кордон з Польщею, країною-членом НАТО.

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Цю новину розтиражували ЗМІ по всьому світу. Невдовзі в AP вирішили скоригувати публікацію. У ній уже послалися на неназваного американського чиновника. В оновленій новині йшлося про те, що анонімне джерело помилялося. Також у ній зауважили, що "подальші повідомлення показали, що ракети були російського виробництва і, швидше за все, випущені Україною для захисту від нападу Росії".

Нагадаємо, що офіційні особи як у Польщі, так і в Європейському Союзі заявили, що на територію країни впала саме українська ракета ППО. Вона могла збитися з курсу та перетнути кордон, забравши життя двох мирних мешканців сусідньої держави.

До слова, сам ЛаПорта відмовився коментувати своє звільнення. Відомо, що він – колишній морський піхотинець США, котрий служив в Афганістані. Він приєднався до команди AP у квітні 2020 року після кількох років роботи позаштатним репортером. ЛаПорта займався висвітленням військових справ і питань національної безпеки.

Речниця AP Лорен Істон сказала, що для місії видання важливі суворі редакційні стандарти та практика. І цих стандартів в AP намагаються дотримуватися. Зокрема, якщо мовиться про використання анонімних джерел.

Якщо наші стандарти порушуються, ми повинні вжити заходів, необхідних для захисту цілісності новин. Ми не приймаємо ці рішення легковажно, і вони не ґрунтуються на поодиноких інцидентах,

– наголосила вона.

Всередині видання були непорозуміння

Журналісти виявили певну плутанину та непорозуміння під час підготовки цього матеріалу. Відомо, що ЛаПорта близько 13:30 за східним часом надіслав листа з інформацією від американського чиновника. Редактор, який отримав цей лист, запитав, чи можна буде публікувати інформацію відразу ж. Чи знадобиться підтвердження від іншого джерела або ж від самої Польщі.

Другий редактор, після подальшого обговорення, сказав, що "проголосував би" за публікацію, додавши: "Я не можу уявити, що співробітник розвідки США помилився б у цьому". Відомо, що ЛаПорта обом редакторам повідомив, що старший редактор перевірив джерело і воно отримало схвалення.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про те, що польська прокуратура проти того, щоб Україна брала участь у розслідуванні падіння ракет. Мовляв, немає юридичних можливостей спільно вивчати інцидент, який стався 15 листопада у Пшеводуві, що поблизу кордону з нашою державою.

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