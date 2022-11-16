Про збільшення систем ППО заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу, який відбувся у Брюсселі. На ньому обговорили інцидент з російськими ракетами у Польщі.

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Крім того, тепер постачання Україні систем Протиповітряної оборони є пріоритетом для Альянсу.

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її праві на самооборону. Росія повинна припинити цю безглузду війну,

– заявив Столтенберг.

Чому системи НАТО не відреагували на ракети

Столтенберг заявив, що на території Польщі впала таки ракета від ППО України. Українські військові запустили її, щоб збити російську ракету, однак вона впала у Польщі.

Столтенберг не звинувачує у цьому Київ, адже українські військові просто намагалися збити російську ракету, яка атакувала нашу територію. Тому вся відповідальність, за словами генсека НАТО, є на Росії.

Системи ППО Польщі не спрацювали через те, що інцидент не виглядав як атака. Оборона НАТО не була розрахована на такі інциденти.