Термінове засідання заплановане на сьогодні, 16 листопада. Про це повідомила прем’єрка Кая Каллас.

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Естонія скликає термінову урядову нараду

Сьогодні я скликаю термінове урядове засідання для обговорення тривожного інциденту у Польщі. Ми тримаємо зв’язок з Польщею та союзниками,

– заявила Каллас.

Прем’єрка також висловила співчуття у зв’язку із загибеллю людей. Каллас наголосила, що Естонія повністю солідарна з Польщею.

Зауважимо! 18 жовтня парламент Естонії засудив спробу Росії анексувати окуповані українські території. Країна оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму.

Що відомо про падіння ракет у Польщі

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