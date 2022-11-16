Срочное заседание запланировано на сегодня, 16 ноября. Об этом сообщила премьер Кая Каллас.
Тема Падения российских ракет в Польше: все, что известно об атаке 15 ноября
Эстония созывает срочное правительственное совещание
Сегодня я созываю срочное правительственное заседание для обсуждения тревожного инцидента в Польше. Мы держим связь с Польшей и союзниками,
– заявила Каллас.
Премьер также выразила соболезнования в связи с гибелью людей. Каллас подчеркнула, что Эстония полностью солидарна с Польшей.
Что известно о падении ракет в Польше
- Российские ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Они попали в селе Пшеводов. К сожалению, погибли 2 человека.
- В результате этого российского посла срочно вызвали в МИД Польши.
- Падение ракет прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, удары по территории Польши – не случайность.
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне не думают останавливаться на Украине. Таким образом они решили атаковать Польшу.
- В США озвучили начало расследования падения ракет в Польше. Это отметили как в Белом доме, так и в Госдепе. Вашингтон стремится выяснить, было ли это случайностью, или Россия спланировала атаку по стране-члену НАТО намеренно.
- Джо Байден заявил, что снаряды вряд ли запустили с территории России. Он отметил, что доказательством тому является траектория полета ракет.
- Сам президент Польши Анджей Дуда отметил, что нет доказательств того, "кто запустил ракету".
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