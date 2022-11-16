Об увеличении систем ПВО заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге, который состоялся в Брюсселе. На нем обсудили инцидент с российскими ракетами в Польше.

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Столтенберг отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине НАТО существенно увеличило свое присутствие на восточном фланге. К этому привлекли военных, авиацию и флот. Однако после инцидента с ракетами НАТО еще больше усилит оборону.

Кроме того, теперь поставки Украине систем противовоздушной обороны являются приоритетом для Альянса.

Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее праве на самооборону. Россия должна прекратить эту бессмысленную войну,

– заявил Столтенберг.

Почему системы НАТО не отреагировали на ракеты

Столтенберг заявил, что на территории Польши упала таки ракета от ПВО Украины. Украинские военные запустили ее, чтобы сбить российскую ракету, однако она упала в Польше.

Столтенберг не обвиняет в этом Киев, ведь украинские военные просто пытались сбить российскую ракету, которая атаковала нашу территорию. Поэтому вся ответственность, по словам генсека НАТО, на России.

Системы ПВО Польши не сработали из-за того, что инцидент не выглядел как атака. Оборона НАТО не была рассчитана на такие инциденты.

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Коротко о падении ракет в Польше

Во время самой масштабной атаки по Украине 2 российские ракеты упали на территории Польши. Из-за этого погибли 2 человека.

Российского посла срочно вызвали в МИД Польши, а Анджей Дуда позвонил Владимиру Зеленскому, Джо Байдену и другим президентам.

Украинский лидер выразил соболезнования из-за гибели поляков и отметил, что российская агрессия не знает границ.

Страны Балтии сразу заявили о поддержке Польши. 16 ноября правительство Эстонии планирует собрать срочное заседание.

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