Міжнародний експерт з питань безпеки Ендрю Міхта в інтерв'ю 24 каналу розповів, як змінюється стратегія та бачення НАТО після вторгнення Росії в Україну. За його словами, у випадку США "зараз це дуже драматично змінюється".

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Путін намагається розбити єдність НАТО

Голова коледжу з питань вивчення міжнародної безпеки у Центрі Джорджа Маршалла зазначив, що США впроваджують програму реформування армії до 2035 року, "яка повинна якісно змінити збройні сили до того часу, а можливо трохи раніше".

Європейські партнери після мадридського саміту чітко зрозуміли, що колективна безпека є запорукою існування. Раніше впродовж певного часу фінансуванню та функціонуванню колективної безпеки не приділялося достатньо уваги. На реформи членам Альянсу буде потрібен час,

– сказав Ендрю Міхта.

Інтерв'ю з Ендрю Міхтою про війну в Україні: дивіться відео

Він підкреслив важливість, що сьогодні НАТО є політично об'єднаним. "Ми працюємо над тим, щоб ця єдність збереглася і надалі. Це дуже важливо з політичної точки зору, адже Путін намагається розбити цю єдність", – зазначив він.

За оцінками експерта, НАТО знадобиться кілька років для повної реформи. Він впевнений, що європейці за підтримки США є дієздатною силою.

Вони прикриті ядерною парасолькою заради того, щоб стримання Росії було ефективним,

– додав експерт.

На його думку, Україна своїм опором Росії нейтралізувала "побоювання двох театрів бойових дій, які готували Росія та Китай для Заходу – один в Східній Європі, а інший – в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Ендрю Міхта зазначив, що Україна фактично стримує "російський наступ на Європу".

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