Росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. На окремих напрямках росіяни продовжують вести наступальні дії та ведуть повітряну розвідку.

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Де ЗСУ відбили атаки окупантів

Крім того, окупанти здійснюють інженерне обладнання лінії оборони.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам'янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Ворог не припиняє обстріли позиції наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

ЗСУ відбили 13 атак окупантів на Сході: карта

Яка ситуація на напрямках

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, окупанти обстріляли Луганщину, Харківщину та Донеччину.

Ворог веде оборону на Куп'янському та Лиманському напрямках: карта

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів обʼєктів в районах 17 населених пунктів.

Росіяни зосереджені на наступі на Бахмут: карта

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється на захоплених рубежах. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Від артилерійського вогню противника постраждали райони 21 населеного пункту на Донеччині та Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, що ведуть оборону і не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області.

Як ЗСУ відповідають окупантам

Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

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