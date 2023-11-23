Карта бойових дій станом на 23 листопада / Колаж 24 Каналу
Сили оборони вже 638 день продовжують звільняти нашу державу від загарбників, виганяючи з окупованих територій ворога. Однак російська армія намагається штурмувати позиції українських військових на Сході.
Росіяни атакували біля Синьківки: дивіться на карті
ЗСУ контратакують південніше Бахмута: дивіться на карті
Російська армія штурмувала Новобахмутівку: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаки росіян біля Мар'їнки: дивіться на карті
Ворог наступав біля Старомайорського: дивіться на карті
Яка ситуація на Півдні
Росія намагалася штурмувати Роботине: дивіться на карті
Як змінився фронт на інших напрямках
Які втрати мали росіяни у техніці
Протягом останньої доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 1 систему протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів російської армії.