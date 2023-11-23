Так, протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних ударів, а також здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Сили оборони відбили 12 атак.

Росіяни атакували біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку противник наступальних чи штурмових дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти наступальних чи штурмових дій не вели. Своєю чергою, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ контратакують південніше Бахмута: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Сили оборони відбили 30 атак.

Російська армія штурмувала Новобахмутівку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

ЗСУ відбили атаки росіян біля Мар'їнки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

Ворог наступав біля Старомайорського: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку противник 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Росія намагалася штурмувати Роботине: дивіться на карті

Водночас Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Які втрати мали росіяни у техніці

Протягом останньої доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 1 систему протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів російської армії.