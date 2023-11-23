Карта боевых действий по состоянию на 23 ноября / Коллаж 24 Канала
Силы обороны уже 638-й день продолжают освобождать наше государство от захватчиков, изгоняя с оккупированных территорий врага. Однако российская армия пытается штурмовать позиции украинских военных на Востоке.
Россияне атаковали возле Синьковки: смотрите на карте
ВСУ контратакуют южнее Бахмута: смотрите на карте
Российская армия штурмовала Новобахмутовку: смотрите на карте
ВСУ отразили атаки россиян возле Марьинки: смотрите на карте
Враг наступал у Старомайорского: смотрите на карте
Какая ситуация на Юге
Россия пыталась штурмовать Работино: смотрите на карте
Как изменился фронт на других направлениях
Какие потери имели россияне в технике
За последние сутки авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления, 1 систему противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов российской армии.