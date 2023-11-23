Так, за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, а также совершил более 64 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

Россияне атаковали возле Синьковки: смотрите на карте

ВСУ контратакуют южнее Бахмута: смотрите на карте

Российская армия штурмовала Новобахмутовку: смотрите на карте

ВСУ отразили атаки россиян возле Марьинки: смотрите на карте

Враг наступал у Старомайорского: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Россия пыталась штурмовать Работино: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери имели россияне в технике

За последние сутки авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления, 1 систему противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов российской армии.