Так, за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, а также совершил более 64 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Интересно В Раде готовят законопроект о мобилизации и демобилизации: Арахамия обозначил основные вопросы

Что происходит на Востоке Украины

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силы обороны отразили 12 атак.

Россияне атаковали возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении противник наступательных или штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты наступательных или штурмовых действий не вели. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ контратакуют южнее Бахмута: смотрите на карте

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силы обороны отразили 30 атак.

Российская армия штурмовала Новобахмутовку: смотрите на карте

На Марьинском направлении наши защитники отразили 18 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

ВСУ отразили атаки россиян возле Марьинки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

Враг наступал у Старомайорского: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

На Запорожском направлении противник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

Россия пыталась штурмовать Работино: смотрите на карте

В то же время Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери имели россияне в технике

За последние сутки авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления, 1 систему противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов российской армии.