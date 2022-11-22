Россияне пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. На отдельных направлениях россияне продолжают вести наступательные действия и воздушную разведку.
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Где ВСУ отбили атаки оккупантов
Кроме того, оккупанты осуществляют инженерное оборудование линии обороны.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской области и Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Враг не прекращает обстрелы позиции наших войск и населенных пунктов рядом с линией столкновения.
ВСУ отбили 13 атак оккупантов на Востоке: карта
Какая ситуация на направлениях
На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, оккупанты обстреляли Луганскую, Харьковскую и Донецкую области.
Враг ведет оборону на Купянском и Лиманском направлениях: карта
На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов объектов в районах 17 населенных пунктов.
Россияне сосредоточены на наступлении на Бахмут: карта
В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется на захваченных рубежах. Осуществил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
От артиллерийского огня противника пострадали районы 21 населенного пункта Донецкой области и Запорожья.
На Криворожском и Херсонском направлениях противник усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону, и не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.
Российские оккупанты ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Музыковка Херсонской области.
Как ВСУ отвечают оккупантам
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.
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