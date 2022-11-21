Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского сообщили редакции 24 канала о ликвидации нескольких захватчиков. Россияне спрятались в скрытой перекрытой щели и думали, что их там не достанут.

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В оккупантов не было шансов выжить

Но наивные оккупанты не понимают, что ВСУ найдут каждого захватчика и заставят отвечать за преступления против Украины. Так оператор дрона 30 ОМБр сбросил на оккупантов три гранаты.

Наши защитники отчитываются, что все гранаты попали точно в цель. Следовательно, тот, кто был в щели – не имел шансов выжить.

ВСУ мастерски ликвидировали оккупантов: видео

На Донбассе продолжаются жестокие бои за Бахмут

Российские военные уже несколько месяцев без успеха пытаются захватить Бахмут. Оккупанты ежедневно проводят штурмовые действия, однако ВСУ мужественно держат оборону.

Россияне систематически обстреливают Бахмут. В городе продолжаются стрелковые бои. Наши военные каждый день предпринимают сверхчеловеческие усилия, чтобы удержать позиции.

Недавно оккупанты возле Бахмута в очередной раз обстреляли ВСУ фосфорными снарядами.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый информировал, что возле Бахмута ежедневно проходят десятки атак.

По мнению Сергея Череватого, Бахмут важен для россиян в первую очередь потому, что российское военно-политическое руководство поставило своей целью достичь любого результата на поле боя.

Из-за этого российские командиры пренебрегают жизнями своих солдат и Россия несет бешеные потери.

Обратите внимание – какова ситуация на Бахмутском направлении: смотрите видео