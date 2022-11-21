Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского сообщили редакции 24 канала о ликвидации нескольких захватчиков. Россияне спрятались в скрытой перекрытой щели и думали, что их там не достанут.
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В оккупантов не было шансов выжить
Но наивные оккупанты не понимают, что ВСУ найдут каждого захватчика и заставят отвечать за преступления против Украины. Так оператор дрона 30 ОМБр сбросил на оккупантов три гранаты.
Наши защитники отчитываются, что все гранаты попали точно в цель. Следовательно, тот, кто был в щели – не имел шансов выжить.
ВСУ мастерски ликвидировали оккупантов: видео
На Донбассе продолжаются жестокие бои за Бахмут
- Российские военные уже несколько месяцев без успеха пытаются захватить Бахмут. Оккупанты ежедневно проводят штурмовые действия, однако ВСУ мужественно держат оборону.
- Россияне систематически обстреливают Бахмут. В городе продолжаются стрелковые бои. Наши военные каждый день предпринимают сверхчеловеческие усилия, чтобы удержать позиции.
- Недавно оккупанты возле Бахмута в очередной раз обстреляли ВСУ фосфорными снарядами.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый информировал, что возле Бахмута ежедневно проходят десятки атак.
- По мнению Сергея Череватого, Бахмут важен для россиян в первую очередь потому, что российское военно-политическое руководство поставило своей целью достичь любого результата на поле боя.
- Из-за этого российские командиры пренебрегают жизнями своих солдат и Россия несет бешеные потери.
Обратите внимание – какова ситуация на Бахмутском направлении: смотрите видео