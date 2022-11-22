Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, в НАТО решающее решение принимает США. Пока не будет очевидного нападения со стороны Москвы, Альянс в войну не вступит.
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Жестокая правда
Эксперт вспомнил слова Черчилля, так выразившегося об американцах: "Они обязательно примут правильное решение, но только тогда, когда перепробуют все другие методы". В Первую мировую войну США вступили только тогда, когда немцы потопили круизный лайнер "Лузитания". Во Вторую мировую – когда Япония ударила Перл-Харбор.
Мы понимаем, насколько колоссальными были эти прецеденты. Пока не появится такой повод сейчас, НАТО в войну не вступит. Это жестокая правда,
– считает Черник.
Украине продолжат помогать
Он отмечает, что Запад продолжит предоставлять Украине оружие. Также продлится финансовое донорство Украины.
"Союзники намертво "припаяны" к Украине, потому что осознают: упадет Украина, к врагу придет аппетит – Польша и Прибалтика будут следующие", – резюмировал Петр Черник.
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НАТО и война в Украине: последние новости
- После вторжения России в Украину в НАТО работают над тем, чтобы изменить стратегию и видение Альянса. США внедряют программу реформирования армии до 2035 года, "которая должна качественно изменить вооруженные силы к тому времени, а возможно немного раньше".
- После инцидента в Польше страны НАТО, имеющие общую границу с Украиной, задумываются о защите неба. В Латвии будет выделено дополнительное финансирование на ПВО.
- Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом. Будет создан специальный трибунал для наказания российских военных преступников. Это решение дает толчок национальным парламентам признать в своих странах такие же решения в отношении России.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада не имеют права допустить победу России в войне против Украины. Если это произойдет, Запад заплатит гораздо более высокую цену, чем сейчас.