НАТО й надалі підтримуватиме Україну

Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг на сесії Парламентської асамблеї НАТО 21 листопада. Він також зазначив, що Альянс повинен бути готовим підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

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Так, я знаю, що ця підтримка має свою ціну. У наших країнах багато людей стикаються з кризою вартості життя. Це важкі часи для багатьох. Але ціна, яку ми платимо як союзники по НАТО, вимірюється грошима, а українська держава платить ціну, яка вимірюється кров'ю,

– зазначив Єнс Столтенберг.

Генсек наголосив, що НАТО не може дозволити Путіну перемогти, "інакше авторитарні режими в усьому світі дізнаються, що вони можуть отримати те, що хочуть".

"Це матиме прямі наслідки для нашої безпеки, це зробить світ більш небезпечним", – додав Столтенберг.

Недооцінювати Росію не можна

Він зауважив, що було б великою помилкою недооцінювати Росію, оскільки вона "зберігає значний військовий потенціал, велику кількість військ, готова зазнати значних втрат і готова завдати жахливих страждань українському народу".

Цікаво! Столтенберг повідомив, що 2022 рік стане восьмим поспіль роком збільшення витрат на оборону в Європі та Канаді. До кінця року НАТО витратить понад 350 мільярдів доларів США додатково на оборону.

Треба усвідомлювати, що ця війна, ймовірно, закінчиться на якомусь етапі за столом переговорів. Але ми також знаємо, що результат цих переговорів повністю залежить від сили на полі бою,

– заявив Генсек.

Та пояснив, що наразі найкращим способом досягнення миру та суверенності України є широка військова підтримка нашої країни.

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НАТО не бере участі у війні

У НАТО неодноразово наголошували, що є союзниками України у війні проти Росії, однак, не учасниками.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у НАТО намагалися тричі вийти на зв'язок з начальником генштабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим. Після тривалої мовчанки він відповів. Мовляв, погоджується із важливістю наявності контактів між військовими, однак заявив, що Росія вважає НАТО – стороною конфлікту.

Загалом, нічого дивного, у своїх пропагандистських наративах Росія постійно повторює, що воює не лише з Україною, а й начебто НАТО. Власне, це й стало однією з названих причин вторгнення – розширення лінії НАТО, тобто виступу України до Альянсу.

І нічого, що поблизу Фінляндія та Швеція, які теж на шляху до вступу у НАТО.

Важливо! НАТО активізувалось після влучання ракет на території Польщі, внаслідок чого загинули двоє поляків. Оскільки Польща є країною-учасницею НАТО та перебуває під захистом Альянсу, інцидент не міг не викликати резонансу та нових рішень НАТО. Наразі офіційна версія – впали ракети української ППО. Тож, по факту – Росія не атакувала навмисно країну НАТО. Тож, "вписуватись" країни-учасниці Альянсу не будуть, як і закривати небо над Україною. Водночас стало відомо, що Польща встановить ППО "Патріот" на кордоні з Україною, що частково захищатиме й наші території, військові об'єкти.

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