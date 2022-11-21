Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО – нардеп від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв. Резолюцію ухвалили одноголосно.

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Що передбачає ухвалена резолюція

У резолюції, ініційованою Україною, мова йде не тільки про визнання Росії країною-спонсором тероризму, але й підтримка створення спеціального трибуналу для покарання російських воєнних злочинців. Тепер цю резолюцію відправлять парламентам країн-членів Альянсу.

Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців воєнних злочинів, але і вище керівництво росії. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО,

– повідомив Чернєв.

Однак крім цього, резолюція передбачає й збільшення військової допомоги Україні, розробку конкретних кроків щодо вступу України в Альянс, створення механізму стягнення репарацій з Росії.

Також Чернєв наголосив, що у резолюції закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Важливо! Парламентська асамблея НАТО є консультативним міжпарламентським органом Північно-Атлантичного Альянсу. Тобто фактично організація забезпечує зв'язок НАТО з парламентами країн-членів Альянсу. Однак фінансово та адміністративно ПА відокремлена від НАТО.

Європарламент також може визнати Росію терористом

Цього тижня Європарламент голосуватиме за резолюцію про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Напередодні текст резолюції узгоджували понад 4 години. Однак навіть самі євродепутати поки що неоднозначно оцінюють перспективи ухвалення такого документу через те, що деякі з їхніх колег побоюються наслідків.

Однак таку резолюцію вже схвалила Парламентська асамблея Ради Європи. Тому, можливо, й рішення ПА НАТО також вплине на позицію євродепутатів і вони підтримають резолюцію.

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