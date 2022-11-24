Це збільшує шанси того, що що українці можуть залишитися ще й без газу є. Про це розповів 24 каналу експерт з енергетики Григорій Плачков.

Зверніть увагу Тотальний блекаут: озвучили найгірші сценарії для української енергетики

Експерт зазначив, що через можливі ракетні обстріли є ймовірність того, що українці можуть залишитися ще й без газу.

Ми ж бачимо, що росіяни як завжди змінюють тактику. Вони гатять по електроенергетиці, потім по газовидобувних підприємствах і точках. Я думаю, що все ж таки в України достатньо розгалужена і потужна газова система, позаяк вона розвивалась за часів СРСР,

– пояснив оглядач.

Чи залишаться українці без газу

За його словами, в Україні є окремі регіони, які слабо газифіковані, але на сьогодні поки малоймовірно, що все ж таки окупантам вдасться залишити нас і без газу.

На скільки часу Україна може залишитися без світла: дивіться відео

"Я думаю, що вони і електроенергетику, і нафту, і газ використовують в цілях шантажу, маніпулювання і залякування. Але країна з генераторами сильніша, ніж країна з дегенераторами. Тому ми вистоїмо і переможемо – навіть сумніву немає", – резюмував Плачков.

Росіяни вкотре обістріляли Україну 24 листопада – загинули люди